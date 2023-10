Clube Off Road Araucária fez bonito no Campeonato Brasileiro de Jeep e Gaiola Cross

O Clube Off Road Araucária teve uma excelente participação no Campeonato Brasileiro de Jeep e Gaiola Cross 2023, realizado no último final de semana na cidade de Ivaí, interior do Paraná. Os pilotos Dinaldo Costa e Adilson Kloss foram um dos destaques da competição, eles conquistaram o 1º e 2º lugar na categoria Jeep Turbo, uma das mais disputadas da prova. Patrocinada pela Injepro, a dupla fez uma dobradinha que há muitos anos não se via entre os pilotos da cidade.

Outro destaque foi o piloto Felipe Kloss, que liderou boa parte da categoria Gaiola Aspirado no sábado (14), porém devido a problemas mecânicos no seu carro, ele não conseguiu competir no domingo. Ainda assim, pelo desempenho obtido na prova de sábado, garantiu o 2º lugar na categoria, por uma diferença mínima de pontos do 1º colocado.

Na categoria Gaiola Aspirado, a classificação dos pilotos araucarienses foi a seguinte: 2º lugar Felipe Kloss, 6º lugar Hallyson Gawleta, 7º lugar Marcio Gawleta, 12º lugar Lucas Oaska, 13º lugar Adriano Cruz, 15º lugar Edenilson Marcelo dos Santos e 17º lugar Kauan Cruz. Categoria Gaiola Turbo: 3º Lugar Wellyson Gawleta e 4º Lugar Douglas Kocholy. Categoria Jeep Aspirado: 3º lugar Cleiton Stedile e 6º lugar Edilson Oaska; e na categoria Jeep Turbo 1º lugar para Dinaldo da Silva Costa, 2º lugar Adilson Kloss e 5º Lugar Cleiton Stedile.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Jeep e Gaiola Cross será na cidade de Forquetinha (RS), nos dias 18 e 19 de novembro.

Sobre o clube

O Clube Off Road Araucária foi fundado em dezembro de 2012, a partir da união entre alguns pilotos da cidade. A ideia dos amigos era formar uma equipe consolidada para participar de campeonatos nacionais, o que logo se concretizou.

Atualmente o clube tem como presidente Valdês de Britto Junior, conta com mais de 30 membros, além de manter uma pista para treinos na região do bairro Campina da Barra.

Foto: @victorlara72

Edição n.º 1385