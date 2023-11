Entre os dias 11 e 15 de outubro, os Clubes de Desbravadores de Araucária participaram da 11ª edição do Campori da Igreja Adventista, onde o tema foi “Filho do Rei”.

O evento aconteceu na cidade de Santa Helena, no interior do Paraná, e contou com a presença de representantes dos três estados do sul do Brasil, além de 25 mil membros dos Clubes de Desbravadores.

Em Araucária existem 4 clubes de Desbravadores: Clube Araucárias, no Bela Vista; Clube Novo Amanhã, no Centro; Clube Orion, no Jardim Dalla Torre; e o Clube Planalto, no Costeira. Os últimos três estiveram no evento, levando 200 crianças e adolescentes, sob a liderança do Lucas Mauricio, que é o Coordenador Regional da 6ª Região de Desbravadores, composta pelos municípios de Araucária e Contenda.

“O que mais me tocou neste Campori foi ver a alegria das crianças de estarem lá se divertindo e brincando. Elas receberam os troféus das atividades que executaram, foi muito gratificante pra mim”, relata o coordenador.

Os clubes araucarienses foram convidados a participar do próximo Campori, o Sul-Americano. O evento possui esse nome, pois conta com 8 países da América do Sul, e acontecerá em 2027 no Parque do Peão, em São Paulo. A edição será dividida em dois dias e prevê um público de cerca de 90 mil pessoas em cada um deles.

VICTORIA MALINOWSKI

