CMAEE TGD será beneficiado com a campanha Troco Solidário da Havan

A campanha do Troco Solidário Havan, uma iniciativa que conta com a participação dos clientes para arrecadar doações para entidades e instituições nas cidades onde está inserida, vai beneficiar em Araucária o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado – Transtorno Global de Desenvolvimento (CMAEE-TGD). O Centro é vinculado à Secretaria de Educação e atende crianças e estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Conduta (TC) matriculados na rede municipal de ensino. A ajuda, que será direcionada ao Centro durante o primeiro semestre de 2024, será de fundamental importância já que a instituição não recebe benefícios federais.

O troco solidário começou em 2010 e funciona da seguinte forma: ao pagar suas compras com dinheiro, o cliente é convidado pelo operador de caixa da loja a doar parte de seu troco. As doações são contabilizadas no sistema da empresa e a pessoa recebe um comprovante de participação da campanha com o nome da entidade que está ajudando. Ao realizarem as doações, os clientes Havan ainda concorrem a prêmios oferecidos pela empresa.

Para participar da campanha, as instituições devem procurar uma das lojas da rede e manifestar à gerência o desejo de participar da iniciativa. A entidade passará por uma avaliação e, se preencher todos os requisitos, receberá o benefício.

Edição n.º 1396