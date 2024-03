CMEI em Araucária ganha nome de educadora vítima da Covid-19

O Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Torres, no bairro Iguaçu, recentemente passou a se chamar CMEI Maria Cristina dos Santos, em homenagem a educadora também conhecida como Tia Cris, que faleceu em março de 2021, de Covid-19. Ela foi mais uma das vítimas dessa doença terrível, que no último dia 11 de março completou 4 anos da data em que foi declarada como pandemia.

A servidora se aposentou em 2013, e em novembro do ano passado, através do decreto 39 999, recebeu esta homenagem, como forma de reconhecimento a uma vida de luta e dedicação à educação infantil no Município.

Emerson, um dos filhos da homenageada, expôs seu mais puro agradecimento e eterna gratidão pela homenagem prestada à memória da sua saudosa mãe, ao denominar ao CMEI o nome dela. “Minha mãe criou seus quatro filhos enfrentando muitas dificuldades. Para ajudar meu pai na renda da família, começou a trabalhar. Primeiramente no Museu Tindiquera, no Parque Cachoeira. Depois estudou e se formou. Após sua formatura, atuou na área da Saúde, trabalhando na UBS Santa Mônica. Dali foi para o CMEI e não parou mais, continuou estudando e fazendo cursos, em busca de profissionalização. Cuidava de muitas crianças, inclusive vários amigos meus que são mais novos, passaram pelas mãos dela”, conta emocionado.

Ainda segundo o filho, Maria Cristina, mesmo após a morte do marido, continuou estudando e trabalhando, sempre muito dedicada aos seus compromissos. “Ela era conhecida como Tia Cris, amava o que fazia, ficou triste quando se aposentou e teve que se afastar das suas atividades. Minha mãe foi uma mulher maravilhosa, tenho muito orgulho dela, sempre representou tudo pra mim nessa vida. Até que veio a Covid e acabou levando o pilar da nossa família. Essa homenagem foi justa, para uma mulher honrada, guerreira e extraordinária. E quem a conheceu sabe do que estou falando”, declarou Emerson.