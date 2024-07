CMEI Estação convida população para seu grande arraiá neste sábado (06)

O CMEI Estação vai abrir suas portas no próximo sábado, 06 de julho, para receber a comunidade araucariense na sua tradicional Festa Julina. O festerê começa às 13h30 e contará com muitas atrações, entre apresentações das crianças, brincadeiras, barracas de comidas típicas e bebidas, além do famoso e delicioso pastel do CMEI.

Também haverá premiação para o casal que vestir o melhor traje caipira e distribuição de brindes. Toda essa diversão será comandada por Marquinhos Prado, o Maradona.

A festa será realizada na rua Lirio Bonetto, em frente ao CMEI e perto da sede da Guarda Municipal, no bairro Estação. “Venham prestigiar nossas crianças e se divertir bastante no nosso arraiá. Esperamos todos vocês”, convidam as diretoras Helaine e Alesandra, juntamente com a equipe da APPF e o Conselho Escolar.