CMEI Jardim do Conhecimento faz campanha para arrecadar alimentos e brindes para festa junina

Uma das épocas mais gostosas do ano está chegando, a das festas juninas. E o CMEI Jardim do Conhecimento, através da Associação de Pais, Professores e Funcionários, não pretende deixar a oportunidade passar em branco, por isso está organizando uma festinha para seus alunos, que tem entre 4 meses e 3 anos de idade. O evento vai acontecer no próximo dia 17 de junho. Os preparativos estão a pleno vapor, porém para tornar tudo ainda melhor, a APPF organizou uma campanha visando arrecadar alimentos para preparar os lanches e guloseimas para a festa e também conseguir brindes para as brincadeiras de pescaria, boca do palhaço e chute a gol.

As pessoas que quiserem contribuir poderão doar ingredientes para o preparo dos pasteis, como carne, queijo, presunto e óleo de soja; ingredientes para cachorro-quente como pães, salsichas e molhos; farinha de trigo e fubá, Nescau, ovo, leite e granulado para a produções de bolos; suco de uva para o quentão sem álcool; entre outros. As doações poderão ser feitas diretamente no CMEI, que fica na rua São Vicente de Paulo, 600, no Centro. Em caso de dúvida, a pessoa pode entrar em contato com a Gabriela, através do telefone (41) 99912-6965 ou com o Felipe no (41) 99247-5745.

Edição n. 1365