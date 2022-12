CMEI Maria Bronilda Namikata recebe famílias das crianças para evento especial

É de fundamental importância abordar as diversidades étnico-raciais na Educação Infantil, para que desde os primeiros anos, as crianças construam uma autoimagem positiva, respeitando e valorizando as diversidades. Pensando nisso, a equipe do CMEI Professora Bronilda Namikata, no Porto das Laranjeiras, abriu suas portas no sábado (26/11) para um evento acolhedor, voltado à comunidade escolar.

A exposição ERER 2022- Educação das Relações Étnico-raciais reuniu os trabalhos realizados pelas crianças ao longo do ano, priorizando a temática da Diversidade e da Educação para as Relações Étnico-raciais, além de propiciar às famílias um momento especial com as crianças. Pais e filhos participaram de atividades nas oficinas “Amor de Cabelo”, “Arte com Tintas Naturais”, “Chocalhos Indígenas”, “Miçangas e Argilas” e “Confecção de Chaveiros”.

Ao final do evento, todos se confraternizaram em um delicioso café da manhã coletivo. “Contamos com a contribuição de cada família, que trouxe um prato, para ser saboreado coletivamente. Foi uma manhã maravilhosa, produtiva e muito solidária”, disse a diretora do CMEI, Kelly Kula.