CMEI Profª Rosene Rodrigues da Silva convida comunidade para prestigiar Mostra de Trabalhos dos alunos

Sábado (10/12), o CMEI Professora Rosene Rodrigues da Silva, no Capela Velha, abre suas portas para receber a comunidade na Mostra do ERER – Educação para as Relações Étnico Raciais, com o tema “Cultura polonesa”. A visitação estará aberta das 9h às 12h e das 13h às 16h. Segundo a direção do Centro, o objetivo do evento é “trazer para a comunidade escolar, de forma lúdica, a representatividade e a diversidade e também dar oportunidade para que as pessoas conheçam sua própria cultura, sua história e o respeito ao outro, criando boas relações de convivência”.

A exposição contará com cinco salas temáticas: Cultura Cigana, com trabalhos da turma do Infantil 5; Afrobrasileira, das turmas do Infantil 3A e 3B; Venezuela, com a turma do Infantil 4; Polonesa, onde serão apresentados trabalhos das crianças da turmas do Infantil 2ª e 2B; e Indígena, com turmas do 1ª e 1B. “Temos duas crianças que vieram da Venezuela matriculadas no nosso Cmei, por isso optamos em abordar esse tema também”, disse a direção.

“O grupo do ERER pretende, por meio de propostas pedagógicas, trazer a valorização da diversidade étnico racial e construir uma relação de reconhecimento, valorização das diferentes culturas e respeito entre a comunidade escolar. Esperamos que todos venham visitar a exposição, para valorizar os trabalhos das crianças”, convida a direção.