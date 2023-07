Cobertura vacinal da BCG em Araucária está dentro do que preconiza o Ministério da Saúde

Em 1º de julho foi celebrado o Dia da Vacina BCG em diversos países do mundo, incluindo o Brasil. A data foi escolhida para homenagear a descoberta do imunizante e reconhece a sua importância na prevenção da tuberculose. A BCG é considerada uma das principais aliadas no combate a formas graves dessa doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, principalmente a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar (disseminada).

A BCG faz parte do esquema vacinal infantil, por isso, o Ministério da Saúde estabelece uma meta de imunização, que é de 90% do público alvo – bebês com até 12 horas após o nascimento ou até um mês de idade ou crianças com até 4 anos se nunca tiverem sido vacinadas. Em Araucária, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nos anos de 2020 e 2021 as coberturas da vacina BCG em bebês de 0 a 1 ano foram de 90 e 89%, respectivamente. Em 2022 a cobertura aumentou, chegando a 99%. Ainda de acordo com a SMSA, a BCG pode ser aplicada já nas primeiras horas de vida de todo recém-nascido com peso superior a 2Kg.

“A BCG é uma vacina de dose única, que pode ser administrada a partir de duas horas de vida da criança. Sua aplicação é intradérmica, obrigatoriamente no músculo deltóide no nível da inserção inferior na face externa superior do braço direito. A vacina é ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), e desde de 17 de agosto de 2022 passou a ser administrada na maternidade municipal (Hospital Municipal de Araucária), buscando facilitar o acesso ao imunobiológico, aumentar a cobertura vacinal e, com isso, evitar os casos associados às formas mais graves”, explica a secretaria.

No caso de nascimentos em outros hospitais e/ou contraindicações temporárias (como em bebês com menos de 2 kg), a vacinação é realizada nas unidades básicas de saúde municipais, que realizam a administração da BCG em dias específicos, com possibilidade de agendamento prévio no site da prefeitura https://araucaria.atende.net/cidadao/pagina/smsa-vacinacao-bcg/

Para ampliar a cobertura vacinal da BCG e também de outros imunizantes, a UBS – Unidade Básica de Saúde, realiza de forma rotineira a estratégia de busca ativa. “A vacinação é um dos métodos mais importantes de prevenção contra agentes infecciosos como vírus e bactérias, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas, podendo levar à morte. Portanto, manter o esquema vacinal em dia é uma ótima forma de se prevenir contra diversos tipos de doenças graves. Apesar da importância desse ato, nem todas as pessoas comparecem às unidades básicas para tomar suas vacinas ou levar suas crianças para cumprir com o calendário vacinal, por isso a necessidade da busca ativa em alguns casos”, argumenta a pasta.

Edição n.º 1371.