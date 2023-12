Cohab começa a construção de 34 casas para atender famílias araucarienses

A Companhia de Habitação de Araucária (Cohab) iniciou nos últimos dias a construção de 34 unidades para atender famílias inscritas em seu cadastro.

As obras estão divididas em três lotes e darão a correta destinação a terrenos da companhia espalhados pelos bairros Costeira, Fazenda Velha e Campina da Barra.

A previsão da direção da companhia é a de que as casas estejam prontas ainda em 2024. Ao todo, estão sendo investidos nessas unidades algo em torno de R$ 6 milhões. Os futuros mutuários dessas residências firmarão contrato de compra e venda com a própria Cohab, sendo que o valor arrecadado é revertido ao Fundo de Habitação do Município para ser utilizado em novos projetos habitacionais.

Entre os condomínios que estão sendo construídos agora está um num pequeno terreno que a companhia tem na rua Minas Gerais. Lá serão erguidas duas casas adaptadas. Os mutuários beneficiados serão aqueles com necessidades especiais. O custo de edificação dessas duas casas é de R$368.394,71.

Já na rua Daniel Signoreto Rodrigues, no bairro Fazenda Velha, estão sendo edificadas doze unidades do tipo sobrepostas. Destas, duas são adaptadas para pessoas com deficiência física. O investimento nessa construção é de R$ 2.344.000,00.

Na rua das Flores, ao lado da Escola Pedro Biscaia, no bairro Campina da Barra, está sendo erguido o Condomínio Jardineira II. O residencial terá 20 unidades sobrepostas. Duas delas também são para pessoas com deficiência física. O investimento na obra é de R$ 3.124.999,78.

Edição n.º 1393