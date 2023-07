Coimbra e Benfica disputarão o troféu de bronze da Copa Barro Preto

No próximo domingo (02/07), o Coimbra Esporte Clube irá disputar o troféu de bronze da Copa Barro Preto, de São José dos Pinhais. A partida será contra o Benfica, do Umbará, e acontecerá às 9h, no Barro Preto, em São José dos Pinhais. “Infelizmente não conseguimos chegar à final, mas vamos nos esforçar pra conquistar o terceiro lugar na competição, que também é um ótimo resultado para o nosso time”, disse a diretoria.

Também disputando a 6ª Copa dos Campeões Intermunicipal Quarentinhas, no sábado (24/06) o Coimbra empatou em 2X2 com o União Guaraituba, jogando em Colombo. “Foi um jogo duríssimo, pra não dizer violento, inclusive um dos nossos atletas chegou a quebrar o tornozelo”, lamentou a diretoria. O time araucariense folga na competição esta semana para disputar o terceiro lugar na Copa Barro Preto e voltará a jogar no domingo (09), no campo do Tropical, porém o adversário ainda não foi definido.

Edição n. 1369