Coimbra EC está na semifinal da Copa Barro Preto de São José dos Pinhais

O Coimbra Esporte Clube, fundado em 2017, continua fazendo seu nome em competições intermunicipais. Focado nos campeonatos veteranos, atualmente o time disputa duas competições. Uma delas é a Copa Barro Preto, em São José dos Pinhais, onde já é o primeiro semifinalista. Porém o adversário da semifinal só será definido após a rodada de domingo (04/06).

Outra competição que o Coimbra participa é o Intermunicipal Quarentinha, que reúne 10 equipes. O time araucariense fez sua estreia no dia 22 de abril, jogando em casa, no Estádio Municipal Emílio Gunha (CSU), contra o Old Boys e perdeu por 2X1. No último sábado (27/05) jogou novamente no Boqueirão (Curitiba) e empatou em 1X1 com o Boca Juniors de Colombo. No sábado (03/06) o Coimbra terá mais um jogo pelo Intermunicipal, às 14h45, no Estádio Emílio Gunha, contra o Bola de Ouro de Colombo, o campeão da última edição do campeonato.

No primeiro Campeonato Intermunicipal que disputou o Coimbra ficou em 4° lugar, que foi considerado um bom resultado pelo gerente de futebol do clube, Robson de Oliveira. “Em nome do Coimbra EC quero agradecer o secretário de Esportes de Araucária Fabiano Leite e o diretor da SMEL Paulo Camargo (Paulista), por nos ceder o espaço dos campos do Tropical e do Estádio Municipal para a realização dos jogos”, disse Oliveira.

Edição n. 1365