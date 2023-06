Coimbra EC perde para o América Osternack e vai disputar 3º lugar da Copa Barro Preto

No domingo (18/06), o Coimbra Esporte Clube jogou na semifinal da Copa Barro Preto, de São José dos Pinhais, e perdeu para o América Osternack por 4X1. Foi um jogo difícil, onde a equipe araucariense buscou, teve chances de gol, mas não conseguiu reverter o placar.

Após este resultado, o time irá disputar o 3°lugar com a equipe Benfica, do Umbará. O jogo será no domingo, 2 de julho, às 9h, no Barro Preto, em São José dos Pinhais.

Pela 6ª Copa dos Campeões Intermunicipal Quarentinhas, o Coimbra está na 9ª colocação na tabela, ainda correndo o risco de não se classificar, e voltará a jogar no próximo sábado (24), às 15h30, contra o União Guaraituba, em Colombo.

Edição n. 1368