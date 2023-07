Coimbra empata com o Menino Deus e está na briga pela classificação no Intermunicipal Quarentinhas

No domingo (23/07) o Coimbra Esporte Clube entrou em campo para mais uma rodada da 6ª Copa dos Campeões Intermunicipal Quarentinhas. O time empatou em 2X2 com o EC Menino Deus e com este resultado se manteve na 7ª posição na tabela de classificação.

A equipe araucariense ainda terá pela frente mais dois jogos pela fase classificatória, contra o Xingu de Pinhais e o Noroeste de Quatro Barras. Se ficar entre os oito classificados, segue para o mata-mata, que contará com jogos de ida e volta.

Edição n. 1373