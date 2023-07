Coimbra Esporte Clube vence mais um jogo do Intermunicipal Quarentinhas

O Coimbra Esporte Clube segue firme e confiante na classificação da 6ª Copa dos Campeões Intermunicipal Quarentinhas. O time jogou no domingo (09/07) e faturou mais uma vitória pra conta, dessa vez contra o Canarinho de Colombo. A vitória foi por 4X3, levantando a torcida que compareceu ao campo do Tropical.

“Enfrentamos um adversário muito valente em campo, mas muito leal. Posso dizer que foi um dos nossos melhores jogos, a torcida teve a chance de acompanhar um excelente confronto”, disse um dos dirigentes do clube. A tabela com o próximo jogo do Coimbra ainda não foi divulgada.

Edição n. 1371.