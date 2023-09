Coimbra perde para o Old Boys no 1º jogo das oitavas do Intermunicipal e se complica

No último domingo (17/09), o Coimbra Esporte Clube enfrentou a equipe do Old Boys pelas oitavas de final do Campeonato Intermunicipal e mesmo jogando em casa, no campo do Tropical, perdeu por 4X0. Com este resultado, a situação do time araucariense ficou complicada, já que agora, para o jogo de volta, só a vitória interessa. “Eles marcaram os 4 gols em 4 erros nossos, e para o próximo jogo teremos que corrigir essas falhas se quisermos vencer”, disse um dos dirigentes do clube.

O Coimbra precisa ganhar o segundo jogo para levar aos pênaltis a decisão da vaga para as semifinais. A partida será no próximo domingo (24), às 9h, no campo do Tropical. “Um ponto positivo pra nós é que a competição não considera o saldo de gols, nesse caso, a vitória do Old Boys foi simples. Isso facilita, pois mesmo vencendo por qualquer placar, teremos a chance de disputar a vaga nas penalidades”, completou o dirigente.

Edição n.º 1381