Colaboradores da empresa Gerdau revitalizam a APAE Araucária

Colaboradores que participam do Programa Voluntário da Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, realizaram recentemente, uma ação de voluntariado na APAE Araucária. Entre as atividades executadas, destacam-se a eliminação de focos de dengue com pneus transformados em vasos de flores, reparos no painel elétrico, instalação e manutenção de ventiladores, solda do portão de acesso ao campo, e a criação de uma horta com plantas frutíferas e hortaliças.

Além disso, os voluntários também consertaram o sistema de rega automática, reparo da rampa de acesso para cadeirantes e limpeza do quintal, beneficiando 130 pessoas, incluindo alunos, professores e funcionários.

O grupo está planejando a próxima ação na APAE, que incluirá pequenos reparos nas salas e pintura do piso. A iniciativa está alinhada ao princípio da Gerdau de gerar valor para todos e ao seu compromisso em impactar positivamente as regiões em que está presente.

“A Gerdau incentiva e apoia os colaboradores de todas as suas operações no Brasil e nas Américas a atuarem como agentes de transformação por meio do Programa Voluntário Gerdau”, destacou a empresa.

A diretora da Escola da APAE, Anilcéia Araújo de Sousa, agradeceu a parceria. “Agradecemos as benfeitorias que os voluntários estão trazendo à nossa comunidade. Juntos, estamos construindo um ambiente ainda melhor para nossos alunos.”

Edição n.º 1434.