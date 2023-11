Colaboradores da Valmet fazem mutirão e revitalizam o CMAEE-TGD

A Valmet, multinacional finlandesa instalada em Araucária, participou de um mutirão para revitalizar o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado em Transtorno Global do Desenvolvimento (CMAEE-TGD). A instituição é voltada a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conhecido como autismo. Atualmente, o centro atende cerca de 275 crianças e estudantes com foco exclusivamente pedagógico e a ação faz parte de um conjunto de ações da prefeitura para dar o suporte necessário a esses alunos no ensino regular (educação infantil e ensino fundamental).

Líder em soluções para indústrias dos segmentos de papel, celulose, energia e sistemas de automação, a Valmet arrecadou fundos e contou com a colaboração de dezenas de voluntários na primeira etapa da revitalização, que consistiu em preparação e pintura em geral. A segunda etapa da ação foi realizada no final de setembro, nos dias 29 e 30, em parceria com a Incorporadora Elio Winter, e englobou uma revitalização geral de todos os espaços, incluindo pequenos reparos. A Valmet ainda doou dez notebooks para o CMAEE, com o objetivo de facilitar o acesso ao conhecimento com ferramentas de comunicação adequadas.

“Como parte do contínuo compromisso e engajamento de renovação e desenvolvimento dos principais indicadores de ESG, a Valmet promove o desenvolvimento econômico e social das comunidades vizinhas às nossas operações. Contribuir com a educação também faz parte desse compromisso com a responsabilidade social. Reformar um centro educacional tão importante como esse, que trabalha com formação continuada, e em uma região tão importante do Paraná, é também fomentar o desenvolvimento da população que ali reside, principalmente os jovens”, explica o diretor de Estratégia, Qualidade e Marketing da Valmet na América do Sul, Pedro Paciornik.

A iniciativa contou com o apoio de 14 colaboradores da Valmet, além dos funcionários da escola, pais dos alunos, e ainda recebeu doações das empresas Tintas Darka, Loja Matergi e Sodexo. Cada entidade doou materiais como tintas, rolo de pintura, fita crepe e lixa, além de alimentos para a equipe que participou da ação.

Forward Tiimi Social

A iniciativa faz parte do Forward Tiimi, um projeto de comunicação interna da Valmet que tem como objetivo promover a saúde e permitir que os colaboradores interajam por meio de atividades esportivas e comunitárias, que elevem o espírito de equipe, engajamento e produtividade.