Colabore com a 1ª Páscoa Solidária do Handebol. Faça sua doação!

O real significado da Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, mas para as crianças, é impossível não associar a data à chocolates e doces. Pensando nisso, a Associação Araucariense de Handebol – AAH, está realizando uma campanha para arrecadar recursos e confeccionar kits de doces, para centenas de crianças em situação de vulnerabilidade.

A ideia inicial é atender a comunidade do Jardim Gralha Azul. “Até agora, já foi possível montar 800 kits, mas a meta é ampliar este número e atender muito mais crianças. Cada kit contém uma barra de chocolate, balas, doces e uma pipoquinha doce”, relata uma das integrantes da associação.

Segundo ela, a entrega está prevista para o domingo de Páscoa, 20 de abril, com horário a ser definido, conforme as condições do tempo. “Levaremos o coelhinho da Páscoa para fazer a entrega dos kits, e com certeza isso deixará as crianças ainda mais felizes. Seja um parceiro nessa causa e leve alegria para uma criança!”, convida a entidade.

Para ajudar na campanha, basta fazer um PIX de qualquer valor na chave 41 99976-9434, em nome de Aline dos Santos de Paula. As arrecadações serão feitas até a próxima terça-feira (15).