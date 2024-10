Colégio Adventista abre prazo para matrícula e rematrícula do ano letivo de 2025

O ano letivo de 2025 está chegando e é hora de repensar no futuro educacional dos seus filhos. Nesse cenário, o Colégio Adventista está com o processo de matrículas e rematrículas aberto.

Com vagas limitadas, a instituição recomenda que os pais e responsáveis garantam o quanto antes a inscrição de seus filhos, evitando assim a perda de vagas. O processo de matrícula para novos alunos é realizado presencialmente, enquanto os alunos veteranos podem fazer a rematrícula de forma online, facilitando o procedimento para as famílias que já fazem parte da comunidade escolar.

A estrutura física do colégio foi pensada para oferecer as melhores condições para o desenvolvimento físico e intelectual dos seus alunos, com um ambiente seguro e acolhedor, que conta com salas de aula modernas, brinquedoteca, auditório, espaços de musicalização, quadras poliesportivas recém-reformadas.

“O Colégio Adventista é conhecido por seu enfoque no desenvolvimento integral do ser humano, alinhando o ensino acadêmico a princípios éticos e morais. A escola oferece uma das melhores estruturas da cidade.” afirmou o diretor do colégio.

Além disso, a instituição conta com um ambiente seguro, fundamental para a tranquilidade das famílias, e uma equipe de profissionais altamente capacitados, preparados para oferecer um ensino de qualidade. Outro diferencial importante é o ensino bilíngue, que busca proporcionar aos alunos uma formação linguística mais abrangente, preparando-os para um mundo cada vez mais globalizado.

Serviço

Para saber mais sobre o processo de matrículas, entre em contato com o telefone (41) 3028-5410 ou compareça presencialmente na sede do Colégio Adventista Araucária, localizada na rua São Vicente de Paulo, 465 – Centro.

Edição n.º 1438. Nina Santos.