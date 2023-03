Colégio Adventista Araucária promove Feira de Saúde e corrida de rua no dia 2 de abril com participação aberta à comunidade

No próximo dia 2 de abril (domingo), o Colégio Adventista Araucária irá promover a Feira de Saúde, que irá disponibilizar diversos serviços gratuitos para a população araucariense. O evento acontecerá nas dependências do próprio colégio, no Centro, no horário das 9 às 12h. No local as pessoas poderão aferir a pressão arterial, fazer teste de glicemia (diabetes) e ainda participar de outras atividades.

Também no dia 2 o colégio irá realizar outra ação para incentivar a prática de atividades físicas, como forma de buscar uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. A corrida de rua terá um percurso de 5km. Os três primeiros colocados das categorias Masculino e Feminino receberão premiações, o primeiro lugar R$300, o segundo R$200 e o terceiro R$100. Todos os demais competidores ganharão uma medalha de participação personalizada.

A idade mínima para participar é 14 anos. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 24 de março, podendo ser feitas na tesouraria do colégio, localizado na rua São Vicente de Paulo, 465, Centro. Será cobrada uma taxa de R$25.

Confira o percurso da corrida

A corrida de rua terá largada em frente ao Colégio Adventista, localizado na rua São Vicente de Paulo, 465, seguirá pela mesma via até a rua Manoel Ribas, passando a rotatória dos bombeiros, vai entrar na rua Leonardo João Wieczorkowski e depois na rua Ceará (continuidade da Heitor Alves Guimarães), até acessar novamente a rua São Vicente de Paulo, finalizando o percurso em frente ao Colégio.

Foto: Marco Charneski.