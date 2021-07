Colégio Adventista de Araucária arrecada cerca de 1.500 peças em Campanha do Agasalho

Crianças das séries iniciais também fizeram a sua parte na ação organizada pelo colégio. Foto: divulgação

Durante todo o mês de junho, alunos, pais, professores e funcionários do Colégio Adventista de Araucária estiveram mobilizados em torno da campanha “Inverno Amigo”. O objetivo era arrecadar roupas de inverno e cobertores e doá-los para instituições que atendem famílias carentes. “Nosso foco era arrecadar 1.500 peças e nos surpreendemos, porque chegamos a esse total e distribuímos para cinco instituições. Uma delas foi a Assistência Social da Prefeitura, que nos pediu roupas masculinas e cobertores, mas também doamos outras peças, porque eles atendem muitos moradores de rua”, explicou a diretora Márcia Gisele Silveira.

A entrega para a SMAS aconteceu na sexta-feira, 2 de julho. Outras peças foram entregues para instituições filantrópicas que atendem famílias carentes, como igrejas evangélicas. “Foi muito legal nossa campanha. As crianças se envolveram e o nosso objetivo foi alcançado, aquecendo o inverno de quem não tem o que vestir”, disse a diretora.

Além dessa campanha do agasalho, o Colégio Adventista Araucária está sempre engajado em projetos sociais. “O Pastor Hugo, que é o nosso capelão aqui no Colégio, e eu, estivemos à frente do projeto, mas contamos com a importante ajuda da equipe do colégio, dos grupos de monitoria e zeladoria, que separavam todas as roupas que chegavam por tamanho e por sexo, e isso facilitou bastante na hora da entrega”, pontuou Márcia.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021