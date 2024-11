Colégio Adventista de Araucária conquista duas medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos da Amizade

O Colégio Adventista de Araucária participou dos Jogos da Amizade, uma competição promovida pela Rede Adventista, onde alunos das instituições da região metropolitana se enfrentam em várias modalidades, como futebol, vôlei, handebol, entre outras.

De acordo com Ademilson, diretor do colégio de Araucária, o projeto tem por objetivo principal o desenvolvimento do esporte em âmbito escolar. “Isso além da busca pelo alto rendimento, sendo as disputas realizadas de acordo com Regulamento, adotando-se as Regras Oficiais. As competições de Futsal na Instituição Adventista Associação Central Paranaense (ACP), nossa mantenedora, exige de todos os participantes a colaboração de forma a prevenir comportamentos antidesportivos, violência, dopagem, corrupção, racismo, xenofobia ou qualquer outra forma de discriminação”, explica.

Nos jogos, o colégio conquistou duas medalhas de ouro e uma medalha de prata no futsal. As disputas foram realizadas no JB Esporte, em Curitiba, com a participação de aproximadamente 480 integrantes de instituições Adventistas. Os jogos acontecem anualmente e com várias modalidades, com as partidas de futsal e handebol sendo realizadas no JB Esportes, e os outros esportes no Colégio Adventista do Boa Vista. Os alunos começam a preparação dois meses antes das competições iniciarem, os treinos são realizados na própria quadra do colégio de Araucária, em turno oposto do horário de aula.

O diretor faz um agradecimento especial aos treinadores, que são professores graduados em educação física, com especialização na área de esportes. “Agradecemos ao professor Rafael Pirolo, que é treinador da equipe sub-17 masculino e feminino; e o professor Andrey Marques, que treina as equipes sub-15 e sub-13 masculino, e sub-13 feminino”, disse o diretor.

Times que conquistaram medalhas:

Sub-17 masculino venceu o jogo contra o Colégio do Boqueirão por 3X2, e conquistou a medalha de ouro. Com destaque especial para o goleiro Diego, que ganhou o troféu de ‘Melhor Goleiro da Competição’.

Sub-15 masculino ganhou a medalha de ouro no jogo contra o Colégio Adventista do Portão, pelo placar de 2X0.

Sub-13 feminino conquistou a medalha de prata. Elas perderam a final contra o Colégio do Boa Vista por 1X0. Destaque especial à artilheira Samia de Oliveira, que conquistou o troféu de ‘Artilheira da Categoria’ com 3 gols.

Menção honrosa ao time do sub-13 masculino, que apesar de não ter vencido a semifinal contra o Colégio Adventista do Portão, teve o goleiro Eduardo Medeiros como ‘Melhor Goleiro da Categoria’.