Colégio Adventista de Araucária presenteou mães que trabalham na saúde

Mimos foram recebidos com carinho pelas mães que atuam no dia a dia da pandemia. Foto: divulgação

No Dia das Mães, o Colégio Adventista dividiu sua equipe administrativa em três equipes, a fim de presentear as mães que estavam de plantão no domingo, 9 de maio, nos três centros de saúde da cidade. Coordenada pela diretora da instituição, Marcia Giseli Silveira, a ação entregou lembrancinhas a mais de 150 profissionais do Centro de Combate ao Coronavírus, Hospital Municipal de Araucária e na Unidade de Pronto atendimento do município.

A singela homenagem as guerreiras que se dividem entre o trabalho na linha de frente em meio a pandemia, salvando vidas todos os dias, e cuidado de seus filhos. Cada mãe recebeu da Adventista um bombom, um recipiente com álcool em gel, um par de meias finas e um cartão especial.

Arrecadação

Ainda em comemoração ao mês das mães, o colégio está arrecadando fraldas e produtos de higiene pessoal para as mães e bebês da maternidade localizada no Hospital Municipal de Araucária. Segundo Marcia, após conversar com os responsáveis pelo setor, a proposta da campanha se tornou ainda mais importante, uma vez que muitas famílias carentes precisam de ajuda na montagem do enxoval do bebê na maternidade. “As doações estão sendo feitas por alunos, funcionários e pela comunidade escolar”, explica a diretora.

Com o objetivo de arrecadar 8 mil fraldas até o fim deste mês, a Adventista já soma mais de 3 mil fraldas prontas para ir até as mãos da assistência social do HMA. “Estamos abertos àqueles que queiram doar para a campanha. Precisamos, além das fraldas, de itens de higiene pessoal adulto e infantil. Os produtos podem ser entregues aqui no colégio das 7h30 ás 18h”, convida Marcia.

Texto: Maurenn Bernardo e Katty Ferreira

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021