Com o objetivo de fomentar a prática artística na unidade escolar, o Colégio Adventista Araucária realizou na noite de terça-feira (03/10), a CAART 2023 – Mostra Artística dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

O evento contou com as apresentações da Orquestra Teen e do Coral Teen do Colégio, exposições dos trabalhos produzidos por alunos do 6º ano ao 3º ano do Ensino Médio durante as aulas de Arte ministradas no terceiro bimestre e um Festival de Curtas Documentais.

“Essa foi uma oportunidade de mostrar para toda a comunidade escolar as produções dos estudantes. Isso gera conscientização quanto à importância do ensino da Arte e do papel que ela tem na sociedade como um todo”, explica o professor de Arte Daniel Derevecki.

Além das produções dos estudantes, a mostra também apresentou uma coleção de discos de vinil que conta a História da Música Popular Brasileira em fascículos lançados entre 1970 e 72.

Colégio Adventista promove Mostra Artística revelando talentos de seus alunos 1

Documentários

O ponto alto da noite foi a premiação dos Curtas Documentais produzidos pelas turmas da 1ª série do Novo Ensino Médio. Tendo como tema central a Agenda 2030 da ONU, cada filme, com duração máxima de 12 minutos, discutiu um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os trabalhos foram desenvolvidos numa abordagem interdisciplinar entre os componentes curriculares de Arte e Projeto de Vida. “Nas aulas de Arte, trabalhamos os conceitos teóricos e práticos do Cinema Documental; nas de Projeto de Vida, discutimos a temática da Agenda 2030”, conta o professor Derevecki.

Para a avaliação dos filmes, o Colégio convidou um júri externo, formado pelos professores de História do Colégio Estadual Prof. Júlio Szymanski Paulo Polita e Rafael de Almeida, e o cinegrafista e produtor Rogério Gajda, diretor da Take 11 Produções. O documentário vencedor, “Vida Terrestre”, discutiu o impacto das ações do ser humano sobre a natureza e abordou a questão da preservação ambiental.

Edição n.º 1383