Colégio Agalvira Bitencourt Pinto recebe doação de agasalhos do Rotary Club Passaúna

Dentro da programação da Semana da Família, que aconteceu entre os dias 5 e 9 de junho, o Colégio Estadual Agalvira Bittencourt Pinto, no Jardim Industrial, realizou uma campanha do agasalho e ganhou cerca de 5 mil peças do Rotary Clube Passaúna. A entrega aconteceu no dia 5 e no dia 14 as roupas e calçados foram doados para as famílias dos alunos.

A partir de uma pesquisa interna, a diretoria do colégio percebeu que nos dias mais frios muitos alunos estavam faltando as aulas devido à falta de agasalhos. Entendendo essa necessidade da comunidade escolar, a direção decidiu fazer a campanha de arrecadação, em parceria com a Faculdade Inspirar e o Rotary Passaúna.

“No dia da entrega das peças as famílias vieram à escola e também puderam saborear a merenda juntamente com os alunos. Algo que nos chamou a atenção foi o depoimento de uma das mães, que comeu sucrilhos com leite e ficou emocionada. Ela disse que há muitos anos não comia o cereal e nos agradeceu muito pela oportunidade”, comentou o diretor Alessandro Vieira Rosa.

Esta foi a segunda vez que o Colégio Agalvira realizou a campanha do agasalho em parceria com a faculdade e o Rotary.

