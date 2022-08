Colégio Agalvira comemorou o dia do estudante com rodada de pizzas

No mês em que se comemora o dia do estudante (11 de agosto), o Colégio Estadual Agalvira Bittencourt Pinto, no jardim Industrial, fez questão de não deixar a data passar em branco. Para isso, promoveu uma rodada de pizzas e refrigerantes para todos os seus estudantes. “Com certeza esse lanche especial ficará na memória dos nossos alunos. Servimos mais de 400 pizzas e eles adoraram. Os pais também elogiaram a iniciativa e nos agradeceram”, disse o diretor Alessandro Vieira Rosa.

Segundo ele, tudo foi preparado com muito carinho pela equipe do colégio, com ajuda da New Pizzaria, que cedeu seu espaço, assou as pizzas e não mediu esforços para que tudo saísse perfeito. “Parabenizamos e agradecemos a todos os envolvidos. Nossa equipe é 10, sempre veste a camisa e faz acontecer. Agradeço especialmente aos pizzaolos Alessandro e Wellington, que passaram a madrugada empenhados na montagem das pizzas. O Colégio conseguiu bancar todos os custos desse lanche especial, porque nossos alunos merecem”, completou Alessandro.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo