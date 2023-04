Colégio Agalvira participa de projeto voltado ao empoderamento de meninos e meninas

No sábado (15/04) aconteceu no Colégio Agalvira Bittencourt Pinto, no Jardim Industrial, uma das etapas do projeto “Jovem Imagine-se”, que visa despertar nos jovens a autoestima, buscar a construção da cidadania, baseada nas relações, no conhecimento e no empreendedorismo e ainda levar informações sobre saúde sexual e autocuidado. O público alvo são alunos do Agalvira, com idade entre 13 e 17 anos.

A inciativa é dos clubes de Rotary Araucária/Passaúna, Curitiba/ Cidade Industrial e Curitiba/Gralha Azul, em parceria com o Colégio. O projeto também conta com o apoio da Sociedade Paranaense de Pediatria, Fundação Athletico Paranaense, UFPR, Unicuritiba e Mackenzie.

Este foi o primeiro de três encontros que estão previstos, onde os alunos participaram de dinâmicas sobre o poder próprio e acompanharam palestras voltadas a autoestima e a importância do esporte para a saúde. Na ocasião também foi feito o sorteio de diversos brindes. Os próximos encontros serão nos dias 29 de abril e 6 de maio.

“A primeira etapa do ‘Jovem Imagine-se’ foi um sucesso. Os agradecimentos vão para todos que se envolveram e em especial ao diretor do Agalvira, Alessandro Vieira Rosa, e sua equipe, que sempre abrem suas portas para nos receber. Também agradecemos aos alunos que estiveram presentes e que participaram com dedicação de todas as atividades propostas”, afirma o Rotary de Araucária.

Edição n. 1359