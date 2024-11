Colégio Cívico-Militar Dias da Rocha é vice-campeão nos Jogos AETE 2024

studantes do Colégio Cívico-Militar Dias da Rocha conquistaram medalha de prata nos Jogos AETE 2024, promovidos pelo Núcleo Regional de Educação – Área Metropolitana Sul. Eles jogaram voleibol, modalidade que aprendem a partir de um projeto esportivo realizado no contraturno escolar. Os jogos aconteceram em São José dos Pinhais, nesta segunda-feira (18/11).

O programa de Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE) é uma iniciativa dedicada ao desenvolvimento do potencial esportivo de estudantes do ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino, oferecendo oportunidades de aprimoramento em diversas modalidades esportivas.

O programa é oferecido em turno complementar ao da matrícula regular do estudante. As aulas são disponibilizadas nos turnos da manhã ou da tarde para estudantes do ensino fundamental e médio, e no turno da noite para estudantes do ensino médio.

Edição n.º 1442.