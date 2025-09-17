A fase pré-vestibular é uma das etapas mais decisivas para os jovens que sonham com uma vaga na universidade. Além de disciplina e dedicação, o período exige equilíbrio emocional e estratégias eficazes para lidar com a pressão da escolha profissional. Pensando nisso, no próximo dia 3 de outubro de 2025, o Colégio COC Araucária realiza a edição 2025 do seu tradicional Aulão Pré-Vestibular, que traz o tema “Multiverso da Aprovação”, na Sala Xplus do Shopping Palladium, em Curitiba.

Aberto ao público, o evento é uma verdadeira imersão de conhecimento e motivação. As vagas são limitadas e os ingressos já estão disponíveis no Sympla. O aulão, realizado desde 2016 e transferido para salas de cinema a partir de 2018, é voltado principalmente para estudantes que se preparam para o vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O tradicional Aulão Pré-Vestibular do Colégio COC Araucária chega à sua edição de 2025 com o tema “Multiverso da Aprovação”, inspirado no universo dos super-heróis. Todos os anos, o evento recebe uma temática diferente, já tendo explorado referências de filmes, séries, novelas, astros da música e produções de TV. Com a realização em salas de cinema, o aulão proporciona uma experiência imersiva com telão, som de alta qualidade e recursos audiovisuais que ampliam a dinâmica das aulas.

Durante a programação, professores de diferentes áreas revisam os conteúdos mais recorrentes no vestibular da UFPR, apresentam estratégias de resolução de provas e orientam sobre aspectos fundamentais como gestão do tempo e controle da ansiedade. Para a coordenação pedagógica, o evento alia revisão acadêmica a uma proposta cultural capaz de marcar a memória dos jovens.

Neste ano, inspirado no universo dos super-heróis, o “Multiverso da Aprovação” busca destacar que cada estudante é protagonista da própria jornada acadêmica, enfrentando desafios e construindo seu caminho até a aprovação. “Quando associamos a preparação acadêmica a elementos próximos ao cotidiano dos estudantes, conseguimos não apenas reforçar o aprendizado, mas também motivá-los emocionalmente neste momento decisivo. O aulão é um reforço na preparação, mas também um incentivo emocional na reta final do vestibular”, afirma a coordenação.

Ao longo dos anos, o Aulão Pré-Vestibular do COC Araucária consolidou-se como referência regional, aguardado por alunos e famílias pela qualidade acadêmica, caráter inovador e proposta cultural, que transformam o estudo em uma experiência única. Assim como o evento, o colégio se tornou destaque em aprovações: em seus 10 anos de atuação em Araucária, já contabiliza mais de 500 estudantes aprovados em universidades públicas, incluindo UFPR, USP, UEPG, UEL e UEM.

SERVIÇO

O quê: Aulão COC 2025 – Multiverso da Aprovação
Data: Na madrugada do dia 03 para 04 de outubro de 2025. Local: Sala Xplus, Cinema UCI do Shopping Palladium – Curitiba. Entrada: A partir de R$ 190 (Camisa + Ônibus + Aulão no Cinema). Vendas: Sympla

Edição n.º 1482.