Colégio COC arrasou na segunda etapa do IV Desafio Escolar de Xadrez

O Colégio COC Araucária foi o grande destaque na 2ª etapa do IV Desafio Escolar de Xadrez, que aconteceu no dia 21/11, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. O evento movimentou as escolas do município e contou com a participação de 290 crianças nas disputas (no total foram 348 inscritas).

Dos seis troféus que disputou, o COC faturou cinco, registrando uma excelente participação no desafio e mostrando que o projeto de xadrez desenvolvido no colégio vem colhendo frutos positivos. Acompanhe os resultados individuais e a classificação por escola em cada categoria.

Classe A Masculino

1º lugar – Luiz Otávio Vieira Da Rosa – Colégio COC Bilíngue

2º lugar – Guilherme Filipak Retamero – Colégio Marista

3º lugar – Edson Ristow – Bilíngue

Escola campeã Geral: COC Bilíngue

Classe A Feminino

1º lugar – Isabela de Paula Guimarães – COC Bilíngue

2º lugar – Ewilyn Cardoso de Lima – COC Bilíngue

3º lugar – Maryana Barbosa Marcelino – Colégio Dias da Rocha

Escola Campeã Geral: COC Bilíngue

Classe B Masculino

1º lugar: Samuel Abreu da Silva – Colégio COC Centro

2º lugar: Felipe Ramalho Batista Corá – Colégio Metropolitana

3º lugar: João Vitor Soares Severino – Colégio Adventista

Escola Campeã Geral: COC Centro

Classe B Feminino

1º lugar: Kamile Mariano Albino – Colégio Helena Wysocki

2º lugar: Ana Flavia Coltro – Colégio Monteiro Lobato

3º lugar: Heloisa dos Santos – Colégio Dias da Rocha

Escola Campeã Geral: Colégio Monteiro Lobato

Classe C Masculino

1º lugar: Arthur Gonçalves Lelinski – COC Centro

2º lugar: Miguel Andrade Fugazza – Escola Juscelino Kubistchek

3º lugar: Pedro Henrique Furtado – Escola Sebastião Tavares

Escola Campeã Geral: COC Centro

Classe C Feminino

1º lugar: Luana Ieger Bockor – Colégio COC Centro

2º lugar: Isabelly Aparecida Tulik – Escola Juscelino Kubistchek

3º lugar: Maria Teresa Pinheiro – Escola Casinha do Saber

Escola Campeã Geral: COC Centro

Sobre o desafio

O Desafio Escolar de Xadrez foi criado para atender as redes de ensino do município, na modalidade que exige concentração, disciplina e raciocínio. A edição deste ano foi a quarta da série. A cada nova edição a quantidade de alunos aumenta, o que reforça a força que o xadrez vem conquistando nas escolas municipais, estaduais e particulares de Araucária.

A SMEL mantém um projeto de iniciação e treinamento de xadrez no Centro de Treinamento de Ginástica e Xadrez, no bairro Fazenda Velha e muitos dos atletas vem se destacando em competições oficiais da modalidade.