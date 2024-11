Colégio Elzeário Pitz está com matrículas abertas para ensino médio integrado a cursos técnicos

Para o ano letivo de 2025, o Colégio Estadual Professor Elzeário Pitz, no Jardim Tupy – bairro Campina da Barra, irá ofertar os cursos de Ensino Médio Integrado com Administração e Ensino Médio Integrado com PCP (Planejamento e Controle da Produção), ambos com duração de 3 anos. As matrículas estão abertas e podem ser feitas até sexta-feira (29/11), através do QR code que consta nessa matéria.

Poderão se matricular para os cursos técnicos os estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o 9º ano do ensino fundamental. Todas as aulas serão ministradas no período noturno. Você poderá obter mais informações pelo WhatsApp (41) 99929-8822 ou envie um e-mail para pitz.tecnico@gmail.com

Edição n.º 1443.