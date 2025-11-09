No dia 03 de novembro, o cinema Soff Cine recebeu a première e a cerimônia de premiação do 2º FEECUM – Festival Escolar de Curta-Metragem de Araucária, evento voltado aos estudantes do ensino médio das escolas públicas do município. Durante o projeto, os alunos realizaram produções audiovisuais, aprendendo desde a criação do roteiro até a produção e finalização de seus próprios filmes.

Nesta edição, dez escolas apresentaram seus curtas, todos inspirados pelo tema “Resiliência”.

Professores, diretores, familiares e a comunidade escolar prestigiaram o evento e puderam acompanhar a emoção dos estudantes ao verem sua primeira obra exibida nas telas de cinema.

Colégio Elzeário Pitz ganha medalha de ouro no 2° FEECUM
A diretora executiva do projeto, Débora Olescki, destacou que, mesmo sendo apenas a segunda edição, a qualidade e a dedicação das equipes impressionam cada vez mais, motivando a continuidade e o crescimento do festival.

Já o coordenador artístico, Jester Furtado, enfatizou que a iniciativa vai além da formação de novos cineastas. “O cinema é uma profissão moderna e promissora. Araucária não pode ficar de fora desse momento de crescimento da indústria audiovisual. O FEECUM contribui também com o envolvimento e desenvolvimento escolar dos estudantes”, destaca.

Com muita criatividade, sensibilidade e profundidade, os estudantes traduziram o tema “Resiliência” em diferentes narrativas e linguagens cinematográficas, emocionando o público presente.

