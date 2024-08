Colégio Estadual Cívico Militar Dias da Rocha entrega certificados para estudantes destaque

O Colégio Estadual Cívico Militar Dias da Rocha realizou na sexta-feira, 02 de agosto, a cerimônia de entrega de certificados aos estudantes que foram destaque durante o primeiro trimestre letivo de 2024. Receberam medalhas de aplicação de estudos do primeiro trimestre 44 estudantes do período da manhã e 68 no período da tarde. E as medalhas de Menção Honrosa do ano letivo de 2023 foram entregues para 7 estudantes do período da manhã e 6 estudantes do período da tarde.

Para a cerimônia de entrega de certificados, que acontece todo final de trimestre, são convidados os pais ou responsáveis pelos estudantes, professores e diretores, além de autoridades locais.

Foto: Divulgação. A diretora Sandra Betineli da Costa, com parte dos alunos homenageados.

A certificação de aplicação e estudos é concedida aos estudantes que conquistaram superação em um ou mais dos componentes curriculares, mediante a avaliação da equipe docente e pedagógica da escola. Já o certificado de Menção Honrosa é concedido a todos os estudantes que no ano letivo anterior atingiram as notas igual ou superior a 8,0 pontos em todos os componentes curriculares e que também protagonizam fatos observados positivos na rotina geral do colégio.

“A valorização da dedicação e esforço dos estudantes agraciados é uma grande satisfação para todos os envolvidos, pois consideramos que o ótimo desempenho deles abrilhantam a nossa instituição e motiva outros estudantes a buscarem também o reconhecimento. Nosso objetivo é que a cada dia o estudante se sinta cada vez mais pertencente a esta comunidade escolar, com ótimos resultados acadêmicos”, destacou a direção.

Edição n.º 1427.