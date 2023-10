Colégio Estadual Elzeário Pitz recebe atividades do projeto Fazendo Arte

Na segunda e terça-feira, dias 2 e 3/10, alunos dos oitavos anos do Colégio Estadual Professor Elzeário Pitz, no Jardim Tupy, receberam atividades do projeto Fazendo Arte, Tecendo a Vida. Eles participaram de oficina de pintura com a artista plástica Janete Mehl e oficina sobre a importância da cultura da preservação do patrimônio com a restauradora Tatiana Zanelatto e os atores da Trupe da Saúde. Os estudantes ainda tiveram a oportunidade de acompanhar a pintura de um mural na escola com o artista Klaus Koti.

Em sua quarta edição, o projeto também levou ações da Trupe da Saúde aos familiares e pacientes do Hospital Municipal de Araucária e fará uma intervenção artística de Klaus Koti na Casa da Cultura.

A direção do colégio agradeceu a presença do projeto e disse que “os alunos se divertiram muito, saíram da rotina e aprenderam na prática o que é a arte e como ela se manifesta, fazendo com que se sentissem pertencentes ao ambiente onde estão inseridos por meio da cultura, corpo e mente”.

Sobre o Fazendo Arte

Realizado pela ONG Unicultura e a Trento Edições Culturais, o projeto pretende despertar nos alunos de escolas públicas dos municípios a importância da consciência histórica e com ela prevenir a propagação da depredação e o vandalismo de bens culturais tombados. Para isso, o projeto realiza oficinas de arte com sensibilização estética e educação patrimonial.

