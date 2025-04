Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski empossa nova diretoria do Grêmio Estudantil

Na segunda-feira (24/03), o Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski empossou a nova diretoria do Grêmio Estudantil, que irá representar os interesses da comunidade escolar no biênio 2025/2026. A eleição foi bastante concorrida, contou com 13 chapas inscritas e a Audax foi a vencedora com a maioria dos votos: 416.

O processo começou no dia 7 de fevereiro, com a escolha da Comissão Eleitoral, composta somente por alunos, que elaborou a chamada para a montagem de chapas. “Tivemos uma ampla concorrência, foi uma verdadeira aula de democracia e participação”, disse Luiz Biscaia.

A chapa Audax terá como principal desafio, desenvolver políticas voltadas aos estudantes. Confira a nova diretoria do Grêmio Estudantil do Szymanski: Presidente – Julia de Souza Machado; vice-presidente – Maria Eduarda; primeira secretária – Evilyn Gabriely, segunda secretária – Geovana da Costa, primeira tesoureira – Nathaly Gabriely, segundo tesoureiro – Kaue Ricardo, diretora social – Heloisa Abdala, diretora de comunicação – Nathalia Moreira, diretor de cultura e diversidade – Cleverson Padilha, diretor de esporte e lazer – Eduardo de Jesus, diretora de políticas educacionais e meio ambiente – Giovana Lacerda da Silva.

Edição n.º 1458.