Colégio Estadual Rocha Pombo vai virar cívico-militar a partir de 2024

A comunidade escolar aprovou em consulta pública a mudança do Colégio Estadual Rocha Pombo, no bairro Thomaz Coelho, para o modelo cívico-militar a partir de 2024. A consulta aconteceu nos dias 28 e 29/11 e o SIM venceu por maioria dos votos. A mudança para o novo modelo educacional, que combina elementos da gestão civil com a presença de profissionais militares da reserva (inativos) na administração e na rotina escolar, vai acontecer de forma gradativa, a partir de janeiro do ano que vem.

Além do Rocha Pombo, outras 126 escolas passaram pela consulta pública no Paraná e em 83 delas o modelo cívico-militar foi aprovado. Atualmente o Estado tem 194 colégios estaduais cívico-militares e 12 do modelo do programa nacional que serão incorporadas pelo Estado no ano que vem. Em Araucária, o Colégio Estadual Dias da Rocha já funciona como colégio cívico-militar desde o ano de 2021.

