O Colégio Estadual Fazenda Velha liberou as matrículas para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Desta forma, o estudante que se inscrever em um dos cursos disponíveis, fará o Ensino Médio junto do ensino técnico.

Os cursos disponíveis, são: Biotecnologia; Estética; Farmácia; Meio Ambiente; e Logística. Serão três anos de duração, no período da manhã ou da noite.

As inscrições vão até o dia 15 de outubro, e devem ser feitas somente pelo site, através da Área do Aluno, que está disponível no link www.areadoaluno.seed.pr.gov.br.

“Estudantes que estão cursando o 9º ano devem solicitar aos responsáveis que acessem o site para escolher o curso que desejam fazer a partir de 2026. Quem já está cursando o Ensino Médio não pode fazer, somente para aqueles que vão iniciar o Ensino Médio em 2026”, explica o diretor da instituição.

O Colégio Est. Fazenda Velha está localizado na Rua Dr. Vital Brasil, n° 830, no bairro Estação.