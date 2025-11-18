Na quarta-feira, 19 de novembro, o Colégio Estadual Fazenda Velha realizará a exposição “Consciência Preta, construindo resistências!”, em comemoração do Dia da Consciência Negra, a partir das 8h20.

A ação já começou nesta terça-feira (18), onde foram realizadas atividades com os estudantes em sala de aula, como jogos africanos, elaborados pela professora de matemática; oficinas que reforçam a contribuição dos povos africanos; e com encerramento de um desfile.

De acordo com a coordenação, no segundo dia do evento, serão realizadas apresentações culturais que reforçam a participação dos povos africanos na cultura brasileira. Por exemplo, as danças, como carimbo, bumba meu boi, jongo, maculelê e maracatu, além da capoeira realizada pelos estudantes do ensino médio.

O evento é destinado exclusivamente aos alunos e não é aberto ao público. As danças e apresentações serão realizadas pelas turmas 1C, 1D,1E, 2A, 2B, 2C, 2E e 3B. As demais salas elaboraram as atividades em sala nesta terça.