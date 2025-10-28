O Colégio Estadual Fazenda Velha realizou esta semana uma exposição com os trabalhos realizados pelos alunos dos últimos anos do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. Intitulada ‘Pizza do Conhecimento Histórico’, essa foi a segunda edição da exposição. Os trabalhos foram desenvolvidos a partir do artigo ‘Pizza do Conhecimento Histórico: Saboreando a História de Forma Criativa e Engajadora’, realizado pela professora de história Danieli Strugala.

“A iniciativa buscou transformar a percepção da disciplina, geralmente vista como complexa, em uma experiência de aprendizagem lúdica e significativa. Fundamentada em metodologias ativas e na aprendizagem baseada em projetos, a ação teve como objetivo principal estimular o protagonismo estudantil e a construção autônoma do conhecimento”, explica a educadora.

Os projetos elaborados pelos estudantes se caracterizaram na divisão do conteúdo estudado em fatias como as de uma pizza. Em alusão a essa metáfora, os alunos se organizaram em grupos, realizaram pesquisas e utilizaram caixas de pizza, usando muita criatividade, e separaram os temas em fatias para a apresentação do trabalho que ocorreu durante a exposição.

“Os resultados demonstraram alto engajamento dos estudantes, evidenciando o potencial do projeto em promover a aprendizagem, a criatividade e a colaboração. Além disso, a iniciativa se destacou por sua capacidade de inclusão, permitindo a participação de alunos com necessidades educacionais especiais, e por integrar a conscientização ambiental. Embora alguns desafios práticos, como o acesso a recursos, tenham sido observados, o projeto se consolidou como uma abordagem eficaz e inspiradora, capaz de tornar o aprendizado de História uma experiência prazerosa e memorável”, finaliza a professora.

Edição n.º 1488. Victória Malinowski.