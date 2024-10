Colégio Guajuvira lança Clube de Ciências e faz homenagem póstuma a professor

É muito comum os estudantes escolherem uma matéria favorita na escola e a educação física está entre as mais preteridas. Mas isso não significa que as outras disciplinas não tenham o devido grau de importância no aprendizado, ou que os alunos não se interessem da mesma forma. Com o objetivo de oferecer um aprendizado divertido e diferenciado na disciplina de ciências para os estudantes, o Colégio Estadual do Campo Guajuvira desenvolveu o Clube de Ciências Raul Leite.

Com a direção de Carlos Fontana, o clube é coordenado pela professora de biologia e ciências, Francieli Gonçalves Azeredo. Uma inscrição foi aberta e no total 22 estudantes das primeiras e segundas série do Ensino Médio foram selecionados. As reuniões acontecem toda terça-feira, das 8h30 às 11h30.

De acordo com a professora Francieli, nas aulas são abordadas atividades experimentais, pesquisas e debates, promovendo o método científico de forma lúdica e divertida, enquanto os estudantes descobrem novas habilidades e talentos. Além disso, os alunos podem compartilhar suas ideias com o auxílio da professora, sendo atividades práticas, aprofundar conteúdos que foram abordados de forma prévia, ou até mesmo sugerir novos assuntos. “Uma das primeiras iniciativas do clube é o mapeamento das espécies vegetais da escola, com o objetivo de combater a ‘impercepção botânica’ entre os participantes”, explica Francieli.

Com previsão de duração de 30 meses, a professora ainda dá detalhes do que espera para o projeto a partir de 2025. “Planejamos levar os estudantes para participar de feiras e eventos científicos, incentivando ainda mais a curiosidade e o espírito investigativo dos jovens”, relata.

Os alunos também estão elaborando um ebook sobre o mapeamento botânico das espécies da instituição de ensino. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas sua conclusão e publicação estão previstas para o final deste ano.

O clube iniciou oficialmente no dia 17 de setembro de 2024, após ser selecionado pelo “Paraná Faz Ciência”, onde concorreu com outras 470 instituições, sendo 200 selecionadas oficialmente para participarem da Rede de Clubes de Ciências do programa.

Não foi apenas o Colégio Guajuvira que foi escolhido em Araucária, a professora Francieli também relata que outros dois projetos foram selecionados, sendo um do Colégio Estadual Fazenda Velha e outro do Colégio Cívico Militar Dias da Rocha. “O programa conta com o apoio da Secretaria Estadual de Educação (SEED), da Fundação Araucária e de diversas universidades paranaenses, como UFPR, UTFPR, UEM, UEL, UEPG, Unicentro e Unioeste”, explica.

Para quem quiser acompanhar as atividades realizadas pelos alunos, basta seguir o Clube de Ciências Raul Leite no Instagram @clube.prof.raulleite.

Homenagem

Na primeira reunião, na hora de escolher o nome, os alunos homenagearam o antigo professor de química Raul Leite, que faleceu em 2016. O Clube de Ciências Raul Leite, apelidado carinhosamente de “Raul, o clube do Guaju”, enaltece o professor que contribuiu de várias formas para a comunidade escolar.

“Raul Leite era conhecido por sua abordagem envolvente e apaixonada, tornando as aulas de química não apenas informativas, mas também fascinantes. Ele despertou em muitos de nós o interesse pela ciência, especialmente nas áreas de biologia e química. Seu jeito de ensinar estimulava a curiosidade e o desejo em aprender, encorajando os alunos a explorar o mundo científico com entusiasmo”, comentam os integrantes do clube.

Semana do Empreendedor

Nesta semana, o Colégio Estadual do Campo Guajuvira está realizando a 1ª Semana do Empreendedor, organizada pelos alunos do ensino médio da base regular e do Curso Técnico em Agronegócio. A ideia surgiu para comemorar o Dia do Empreendedor, celebrado em 05 de outubro, e a Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, celebrada do dia 26 ao dia 28 de novembro.

“O evento parte de um projeto pedagógico interdisciplinar, com orientação das professoras das disciplinas técnicas do curso e de empreendedorismo, que contará com a participação de diversos empreendedores da região, especialistas do ramo do Agronegócio, além de exposições sobre o tema realizadas pelos alunos e momentos de network”, explica a direção do colégio.

A Feira começou oficialmente na quarta-feira (09/10), direcionada neste primeiro dia apenas para alunos. Já na quinta e sexta-feira, 10 e 11, as apresentações serão abertas à comunidade em geral, a partir das 18h30. O evento acontece no próprio colégio. O Clube de Ciências Raul Leite será oficialmente lançado na quinta-feira (10). A mesa de abertura contará com autoridades, incluindo a presença especial de Cristina, viúva do professor Raul.

Edição n.º 1436. Victória Malinowski.