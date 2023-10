Colégio João Paulo convida dois ex-estudantes cegos para contar suas experiências aos alunos

Alunos do Colégio João Paulo participaram de uma experiência diferente e motivadora no dia 29/09.

Os ex-alunos Anderson Oliveira e Cristhofer dos Santos Ribeiros, que são cegos, foram convidados para falar aos estudantes sobre os desafios e superações que enfrentam no dia a dia devido às suas limitações. Anderson tem 21 anos, perdeu a visão quando tinha 18, ele contou aos alunos a sua rotina e as experiências que tem vivido desde que perdeu a visão.

“Não me deixei abater quando fiquei cego, continuo trabalhando, andando de bicicleta, passeando. Minha rotina é a mesma, é claro que com algumas adaptações, mas o importante é que eu não desanimei e segui em frente. Fico feliz de estar aqui e deixar esta mensagem de perseverança e otimismo a estes jovens”, comentou.

Cristopher tem 17 anos, sempre foi um jovem reservado, quase não sai de casa. Ele agradeceu pela oportunidade de poder falar com outros jovens, contar suas experiências como cego. “Foi muito importante pra mim esse contato com os estudantes. Todo ser humano tem limitações e comigo não é diferente. Mas sigo em busca dos meus objetivos, lutando para melhorar a cada dia. O problema de visão nunca me impediu de fazer nada e esse foi o recado que deixei a esses jovens, que nunca desistam dos seus sonhos”, declarou.

