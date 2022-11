Colégio Marilze arrecada brindes para sortear entre seus colaboradores na festa de final de ano

O fim do ano letivo marca o encerramento de um ciclo, onde todas as atividades escolares programadas para a etapa foram concluídas, dando lugar às merecidas férias. Mas antes disso, é preciso comemorar o dever cumprido. É por isso que o Colégio Marilze da Luz Brand, no Jardim Fonte Nova, todos os anos organiza uma festa de final de ano, para agradecer e valorizar seus profissionais, pelo empenho e dedicação. A confraternização será no dia 10 de dezembro.

Para tornar este momento ainda mais especial, a direção doa instituição costuma realizar uma campanha para arrecadar brindes, vouchers, entre outros mimos, que são sorteados entre os colaboradores. “Queremos presentear nossos professores e funcionários, porque eles merecem, e estamos pedindo a colaboração dos comércios na doação dos brindes. Nos comprometemos em divulgar os nomes dos estabelecimentos que contribuírem e desde já deixamos nossos agradecimentos”, disse a direção.

Interessados em doar brindes para a festa do Colégio Marilze, o fone de contato é o (41) 99287-8669.