O Colégio Marista de Araucária realiza no próximo sábado, 29 de novembro, o Marista Open School, evento que abre as portas da instituição para famílias interessadas em conhecer de perto a proposta pedagógica desenvolvida na escola. A programação acontece das 8:30 às 13:00.

A diretora da instituição explica que o encontro tem como principal objetivo aproximar o público da rotina escolar, permitindo que os visitantes conheçam, de maneira prática, os métodos e valores trabalhados no dia a dia. Segundo ela, o momento foi preparado para apresentar as bases que sustentam a formação integral dos estudantes.

“O objetivo é que a gente possa receber as famílias para que elas possam vivenciar um pouco, na prática, como é a nossa proposta pedagógica, quais são as metodologias e as abordagens que utilizamos, de que forma cuidamos integralmente das crianças e dos sujeitos que aqui estão como estudantes para desenvolver as suas aprendizagens e potencialidades”, explica a diretora.

Durante a visita, as famílias serão convidadas a participar de momentos pedagógicos, culturais e tecnológicos, que representam o cotidiano escolar. As ações também ressaltam o cuidado e o acolhimento promovidos pela instituição, aspectos destacados pela direção como parte central da identidade educativa marista.

“É uma oportunidade para que possam vivenciar momentos de interações pedagógicas, culturais, tecnológicas e conhecer na prática como trabalhamos com os nossos valores, como é esse cuidado, esse acolhimento que tanto nos orgulhamos no Marista. A ideia é que as famílias e os estudantes possam vivenciar um pouquinho dessa proposta pedagógica”, afirma.

O evento é aberto a famílias interessadas em todas as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Educadores de diferentes áreas estarão presentes para dialogar, esclarecer dúvidas e apresentar os ambientes de aprendizagem. “O Open School não é focado numa faixa etária específica.

Teremos educadores conversando com as famílias desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, com atividades estruturadas para as diferentes faixas etárias”, acrescenta a diretora.

A recomendação é que os interessados realizem inscrição antecipada. O formulário está disponível por meio de link divulgado nas redes sociais do colégio e também pode ser acessado via QR Code. De acordo com a direção, o processo é simples e permite que a família escolha o melhor horário para participar da programação.

O evento vai acontecer no sábado, dia 29 de novembro, no Colégio Marista localizado na rua Prof. Alfredo Parodi, 51, no Centro, entre 8:30 e 13:00. Para saber mais sobre o evento, acesse o Instagram @maristasagrado.

Edição n.º 1493. Maria Antônia.