Colégio Marista promove evento virtual sobre a importância das escolhas

Para ampliar as experiências dos estudantes sobre a composição dos seus projetos de vida, fornecendo informações e vivências dos diferentes campos profissionais, o Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus promoveu no sábado, 29 de maio, o evento online “Circuitos Projetos de Vida e Escolha Profissional”. O público alvo eram os estudantes do 8º ano do Ensino Médio e suas famílias, que acompanharam palestras de professores da PUC/PR, Unifacear, do representante do setor industrial Pedro Luiz Fernandes e da representante da Associação Comercial de Araucária (ACIAA) Marina Claudino.

A coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais (EFAF) e do Ensino Médio (EM) do Marista, Rosangela Dambroski dos Santos, uma das responsáveis pela organização, disse que o evento registrou uma participação expressiva de todas as turmas. “É importante ressaltar que o projeto de vida vai além da escolha profissional, destacando aquilo que o jovem deseja para a vida. Demonstra a importância das escolhas que fizemos para sermos felizes como pessoas”, ressalta.

A direção do Colégio estima que cerca de 100 pessoas tenham participado do encontro online, entre jovens, famílias e educadores. “Este evento marca o Marista Sagrado como uma escola em Araucária que oferece todos os segmentos de ensino da Educação Básica. Nosso Ensino Médio se fortalece a cada dia na construção dos projetos de vida dos jovens que aqui estudam”, explicou a diretora Danielle Barriquello.

