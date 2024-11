Colégio Marista Sagrado Araucária promove Open House no dia 30 de novembro

O Colégio Marista Sagrado Araucária convida as famílias da região para um momento especial de integração e descoberta durante o seu Open House, que será realizado no dia 30 de novembro, das 9:30 ao 12:00. Este evento, que tem como objetivo abrir as portas da escola para a comunidade, oferece a oportunidade de conhecer de perto a proposta pedagógica, a estrutura física e as iniciativas desenvolvidas para o crescimento integral de crianças e jovens.

O Open House foi pensado para permitir uma experiência completa às famílias, que poderão participar de uma visita guiada pelos espaços do colégio, explorando salas de aula, laboratórios, áreas de convivência e outros ambientes planejados para estimular o aprendizado e o desenvolvimento social dos seus filhos. Durante o tour, os visitantes terão a chance de interagir com professores e educadores, que compartilharão informações sobre os objetivos de cada etapa educativa, os projetos pedagógicos e os métodos que garantem uma educação de qualidade.

Além disso, o evento contará com um espaço recreativo para as crianças, com atividades planejadas para entretê-las de forma segura e divertida. Essa iniciativa busca proporcionar maior comodidade às famílias, permitindo que os pais aproveitem o tour com tranquilidade enquanto seus filhos participam de atividades divertidas.

Outro destaque do Open House será a presença de representantes de diferentes áreas do colégio, como a pastoral, que apresentará as ações voltadas à formação humana e espiritual, e o Núcleo de Atividades Complementares (NAC), que irá detalhar as diversas opções de atividades extracurriculares disponíveis para os alunos. Essas apresentações têm como objetivo demonstrar como o Colégio Marista Sagrado Araucária trabalha com uma abordagem integral para o desenvolvimento dos estudantes.

Para garantir um atendimento ainda mais personalizado, as visitas guiadas serão realizadas em grupos, com saídas a cada meia hora, e terão uma duração média de 40 minutos a uma hora. Essa organização busca atender as necessidades de cada família de forma mais direcionada, considerando a faixa etária e a série escolar de interesse, proporcionando uma experiência adaptada às demandas de cada caso.

As famílias interessadas devem realizar sua inscrição gratuita pelo link https://forms.office.com/r/MT3p8TDeLE. Para mais informações, o colégio pode ser contatado pelo telefone (41) 3614-3200 ou pelo WhatsApp (41) 99193-4771.

Edição n.º 1442. Nina Santos.