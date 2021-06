Colégio Marista Sagrado Coração completa 93 anos de dedicação à educação araucariense

Balões simbolizaram a elevação dos corações ao Céu. Foto: divulgação

Quem passa pela Avenida Doutor Victor do Amaral, esquina com a Rua Coronel João Antônio Xavier, no Centro da cidade, raramente deixa de admirar o espaço onde o Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus está localizado há mais de 90 anos. Formando não apenas cidadãos, mas fortalecendo valores, tornando-se parte da história de Araucária, a instituição comemorou seu nonagésimo terceiro aniversário no dia 15 de junho. Este ano, as comemorações foram antecipadas para o dia 11, data comemorativa do Sagrado Coração de Jesus.

A diretora do colégio, Danielle Barriquello, explicou que o Sagrado Coração de Jesus é um importante marco histórico religioso em Araucária, e por isso, a comemoração do Marista escolheu essa data. Um ato simbólico e repleto de muita emoção reuniu estudantes (do remoto e do presencial), professores, funcionários e a direção, no pátio da escola, respeitando todas as regras de segurança com relação à Covid 19. “Tivemos um momento muito significativo nesse dia. Montamos uma caixa de intenções, em que nossas crianças e jovens depositaram orações, agradecimentos e pedidos. Esta caixa foi levada para a celebração do Sagrado Coração de Jesus, no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, ainda na sexta-feira, dia 11. Nós a depositamos no altar, como um ofertório, durante a Sagrada Missa”, relatou a diretora. Antes de todos colocarem suas intenções na caixinha, a importância do ato de fé foi trabalhada em sala de aula, e todos ficaram à vontade para participar. “Nos surpreendemos com o engajamento de nossas crianças, jovens e educadores”, conta Danielle.

Também como parte da homenagem ao Sagrado Coração de Jesus e da comemoração do aniversário do Marista, os estudantes soltaram balões de gás na cor branca, em formato de corações, simbolizando a elevação dos corações ao céu. “Foi incrível ver a emoção no rosto de todos, perceber que eles entenderam a mensagem de fé. É isso que nos move a continuar nessa missão que o Marista começou há mais de 200 anos. A missão de conectar pessoas, histórias e sonhos”, comentou a diretora.

O Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus prioriza a educação de valores, principalmente quanto à espiritualidade. Tem entre seus princípios, um coração que acolhe a todos. Desenvolve aprendizados para toda a vida, formando indivíduos protagonistas, éticos, conscientes, solidários e preparados para liderarem iniciativas que fazem a diferença na comunidade. “O Colégio Marista de Araucária tem motivos de sobra para comemorar, e só temos a agradecer aos estudantes, famílias e parceiros que fazem parte da nossa história”, disse Danielle.

Confira a galeria de fotos

Intenções foram levadas ao ofertório da Santa Missa

A caixinha de intenções foi um sucesso entre alunos e educadores

Balões simbolizaram a elevação dos corações ao Céu. Foto: divulgação

Texto: Maurenn Bernardo e Katty Ferreira

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021