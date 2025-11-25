O Prêmio Sinepe/PR – Práticas Inovadoras em Educação – atingiu um marco histórico em sua edição 2025 com a participação de mais de 100 projetos inscritos. A iniciativa do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná busca valorizar projetos que tragam soluções criativas e resultados comprovados no ambiente escolar.

O Colégio Metropolitana, de Araucária, marcou presença no Prêmio e conquistou o 3º lugar entre as escolas do estado, com o projeto ‘Socioemocional em Foco: Desenvolvendo Competências para a Vida’. A cerimônia de premiação aconteceu na sexta-feira (14/11), no Espaço Torres, em Curitiba.

“Temos uma grande conquista para celebrar! Essa vitória representa o compromisso diário da nossa equipe em formar alunos completos, preparados não apenas academicamente, mas como seres humanos sensíveis, conscientes e prontos para o mundo. Parabéns aos nossos estudantes, equipe pedagógica, colaboradores e famílias — essa vitória é de todos nós!”, comemorou a direção.

