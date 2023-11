Colégio Metropolitana é premiado na8ª Feira de Ciências Junior da PUCPR

O projeto “Placas solares com a Lente de Fresnel”, do Colégio Metropolitana, foi um dos selecionados para participar da 8ª Feira de Ciências Junior da PUCPR, realizada entre os dias 24 a 26/10. O trabalho se destacou entre os que foram apresentados por escolas de todo o país e saiu premiado em duas categorias: 3º lugar no ensino médio técnico livre, e 2º lugar na votação popular. Sob a supervisão da professora Juliana Roratto Lirola, o projeto foi desenvolvido pelos alunos do ensino médio técnico livre Melissa Siqueira Lechenacoski, Rebecca Santiago Dalcomune e Romário Carvalho de Oliveira Filho. “Nossos alunos puderam vivenciar um evento científico e expor para pessoas da área tudo que desenvolveram nos últimos meses”, destacou a professora.

Segundo ela, o projeto veio com uma inovação no uso da energia renovável e limpa, já que a energia solar não emite gases poluentes. A ideia surgiu com o intuito de aumentar a eficiência na captação de energia solar nos períodos do dia em que ocorre uma diminuição no rendimento. Para isso, foi adicionada uma lente de Fresnel à essa placa fotovoltaica, a qual tem a capacidade de criar uma área de luz concentrada e atrair de maneira uniforme os raios solares e dissipando-os pela placa.

“Tais adaptações melhoraram o rendimento na captação da energia solar, além de evitar que ocorram danos decorrentes do acúmulo de calor em um único ponto. Além de se tratar de uma fonte de energia sustentável, essa tecnologia é econômica, o que pode ser facilmente atribuída por empresas do ramo bem como a popularização do projeto desenvolvido”, explicou Juliana.

A 8ª Feira de Ciências Junior desse ano teve como eixo temático “ESG – Ambiental, Social e Governança”, aderidos a um objetivo de desenvolvimento da ONU (Organização das Nações Unidas). “Nosso colégio foi selecionado no Tema “Energia limpa e acessível” e durante os três dias do evento, além de apresentarem o projeto, os alunos também participaram de oficinas que garantiram uma prática laboratorial e uma breve experiência de como é a caminhada acadêmica.

“Acredito que foi uma experiência única para nossos alunos, a qual ampliou os horizontes na área da pesquisa e a criação de um importante networking”, declarou Juliana.

