Colégio Metropolitana e Projeto Nivea celebram conquistas esportivas de 2024

Neste ano, a parceria entre o Colégio Metropolitana e o Projeto Nivea de voleibol se mostrou mais forte do que nunca, resultando em inúmeras conquistas no cenário esportivo. Além disso, a colaboração tem sido fundamental para o desenvolvimento e sucesso dos atletas, refletindo a dedicação e o compromisso de ambos os lados em promover o esporte e o bem-estar entre os jovens.

Foto: Divulgação. Parceria entre o Colégio Metropolitana e o Projeto Nivea tem sido essencial para a formação integral dos estudantes.

Cada medalha e cada troféu conquistado são frutos da dedicação dos atletas e do apoio incondicional proporcionado pelo Colégio Metropolitana. “A parceria tem sido essencial para a formação integral dos estudantes, promovendo valores como disciplina, trabalho em equipe e superação. Vale lembrar que manter um bom desempenho acadêmico é fundamental para a permanência dos alunos no projeto, reforçando o compromisso com a educação e o esporte”, reforça a direção.

O Colégio Metropolitana está feliz em anunciar que essa colaboração de sucesso está confirmada para continuar em 2025, com a promessa de mais vitórias e desenvolvimentos positivos para os jovens. “Esperamos melhorar os resultados, aumentando a categoria feminina para os Jogos Escolares 15 a 17 anos”, complementa a direção.

Edição n.º 1444.